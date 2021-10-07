Американец подал в суд на экстрасенса, которая обещала за 5 тыс долларов снять с него проклятие, однако не сняла

Мужчина подал в суд на экстрасенса за то, что она не сняла с него "проклятие", наложенное на него бывшей девушкой. Теперь он требует минимум $ 2500 компенсации. Об этом сообщает американское издание NBC Los Angeles. Житель Калифорнии судится с экстрасенсом, услугами которой пользовался. Говорит, что она утверждала, что ведьма наложила на его брак проклятие. Эту ведьму, как "сказали" ясновидящей карты Таро, наняла его бывшая девушка. За $ 5100 экстрасенс обещала это проклятие снять.

США (фото из открытых источников)





Теперь человек подает иск за мошенничество на всю семью госпожа экстрасенса и еще нескольких человек. Истец утверждает, что бизнесвумен не выполнила своих обещаний. Согласно материалам суда, 17 сентября он нашел в Google вебсайт экстрасенса, где ее представляли как "доктор философии лайф-коучинга" и "экстрасенсом из любовных вопросов". Это дало мужчине "еще больше убежден, что он общался с профессионалкой, которая сможет ему помочь".





Ответчик управляет своим бизнесом в арендованном доме. По словам женщины, она предлагает "интуитивно-психические чтение, духовные консультации и руководство, эмоциональное исцеление" и другие услуги. Другие претензии истца включают небрежность, сговор с целью наживы и умышленное или неосторожное причинение эмоционального вреда. Мужчина требует компенсации в сумме не менее $ 25 000 плюс штрафные санкции.





Напомним, жюри присяжных стало на сторону обвинителя, который получит компенсацию в размере 137 млн долл. Иск на компанию подал Оуэн Диас, бывший работник. Лоуренс Орган, адвокат, который помог ему победить, предостерегает американские корпорации: расистское поведение недопустимо и нужно следить, чтобы его в компаниях не было. Диас имел возможность решить свою жалобу внутри компании. Однако этого не произошло, так его ситуация почему-то не подпадала под обязательный внутренний арбитраж, который решает спорные вопросы без суда.

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