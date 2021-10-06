На Tesla подали в суд за расизм: что решили присяжные

В Сан-Франциско состоялись слушания по делу компании Tesla, которую обвиняют в расовой дискриминации, информирует агентство Reuters.

Работник обслуживает автомобиль Tesla - фото с сайта производителя

Жюри присяжных стало на сторону обвинителя, который получит компенсацию в размере 137 млн долл.

Иск на компанию подал Оуэн Диас, бывший работник. Лоуренс Орган, адвокат, который помог ему победить, предостерегает американские корпорации: расистское поведение недопустимо и нужно следить, чтобы его в компаниях не было.

Диас имел возможность решить свою жалобу внутри компании. Однако этого не произошло, так его ситуация почему-то не подпадала под обязательный внутренний арбитраж, который решает спорные вопросы без суда. Согласно корпоративным правилам, всем работникам и клиентам фактически запрещено публично отстаивать свои права в судах по принципиальным вопросам: оплата труда, сексуальные домогательства, дискриминация по расе, инвалидности и т.д., замечания о дефектах продукции.

Считается, что подобные дела не нужно выносить наружу для длительного судебного разбирательства, так как внутренний арбитраж — более справедливый и быстрый.

Согласно данным Reuters, в судах США сейчас рассматривается около 100 дел, где фигурирует Tesla и ее сотрудники. Ситуация затрагивает не только финансовые интересы собственно компании, но и моральные установки вкладчиков. В свое время они выбрали производство экологических электромобилей, потому что это способствовало охране окружающей среды. Кристин Халл, генеральный директор компании Nia Impact Capital, которая "инвестирует на пересечении социальной справедливости и экологической устойчивости", требует изменить правила арбитража, чтобы поведение менеджмента больше не было таким "токсичным".

Решение жюри усиливает давление на производителя электромобилей. Встреча с акционерами состоится в ближайший четверг. Главный вопрос: пересмотреть то, как рассматриваются жалобы штатных работников. Сейчас уже есть неофициальная резолюция, где предлагают исследовать эффективность существующего внутреннего арбитража для разрешения жалоб о притеснениях и дискриминации на рабочем месте.

Мощные мировые корпорации отказываются от внутреннего арбитража проблем сотрудников. Соответствующие решения принимаются или уже приняли Uber и Google.

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