Министр обороны США Пит Хегсет заявил , что если враги США попытаются бросить им вызов, они будут "раздавлены насилием, точностью и яростью министерства войны". Об этом он сказал в ходе встречи с высокопоставленными военными в США.

"Американская армия переходит на стандарты армии России": что делается в Пентагоне

"У нас самая сильная, самая смертоносная и самая подготовленная армия на планете. Никто не сможет нас задеть", — сказал Хегсет.

После этого он выступил против "левой повестки дня", давая понять, что трансгендеры больше не будут служить в армии США.

"Никаких парней в платьях. Больше ни одного поклонения изменению климата, никаких гендерных ошибок. Мы покончили с этим дерьмом", — подчеркнул Хегсет.

Затем он добавил , что "эпоха политкорректности заканчивается прямо сейчас: либо вы отвечаете стандартам, либо вы выбываете из игры".

Хегсет прошелся и по внешнему виду американских генералов.

"Неприемлемо видеть толстых генералов и адмиралов в Пентагоне. Вы должны соответствовать стандартам роста и веса и пройти тест на физическую подготовку. Борода и длинные волосы больше не допускаются", — сказал шеф Пентагона.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, комментируя заявления Хегсета, отметил, что прямо сейчас Министр войны США собрал топ-генералов армии США по всему миру, чтобы подчеркнуть, что с сегодняшнего дня американская армия полностью переходит на стандарты "второй армии мира" – армии России.

"Ни бороды, ни волос, ни гендера, ни политкорректности...

Никогда не думал, как увижу падение величия США из-за политических невежд. Зря. Вижу", – отметил Андрющенко.

