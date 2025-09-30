logo

BTC/USD

113077

ETH/USD

4116.75

USD/UAH

41.14

EUR/UAH

48.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США "Американская армия переходит на стандарты армии России": что делается в Пентагоне
commentss НОВОСТИ Все новости

"Американская армия переходит на стандарты армии России": что делается в Пентагоне

В США началась встреча высокопоставленных военных, которых созвал Пентагон

30 сентября 2025, 18:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Министр обороны США Пит Хегсет заявил , что если враги США попытаются бросить им вызов, они будут "раздавлены насилием, точностью и яростью министерства войны". Об этом он сказал в ходе встречи с высокопоставленными военными в США.

"Американская армия переходит на стандарты армии России": что делается в Пентагоне

"Американская армия переходит на стандарты армии России": что делается в Пентагоне

"У нас самая сильная, самая смертоносная и самая подготовленная армия на планете. Никто не сможет нас задеть", — сказал Хегсет.

После этого он выступил против "левой повестки дня", давая понять, что трансгендеры больше не будут служить в армии США.

"Никаких парней в платьях. Больше ни одного поклонения изменению климата, никаких гендерных ошибок. Мы покончили с этим дерьмом", — подчеркнул Хегсет.

Затем он добавил , что "эпоха политкорректности заканчивается прямо сейчас: либо вы отвечаете стандартам, либо вы выбываете из игры".

Хегсет прошелся и по внешнему виду американских генералов.

"Неприемлемо видеть толстых генералов и адмиралов в Пентагоне. Вы должны соответствовать стандартам роста и веса и пройти тест на физическую подготовку. Борода и длинные волосы больше не допускаются", — сказал шеф Пентагона.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, комментируя заявления Хегсета, отметил, что прямо сейчас Министр войны США собрал топ-генералов армии США по всему миру, чтобы подчеркнуть, что с сегодняшнего дня американская армия полностью переходит на стандарты "второй армии мира" – армии России.

"Ни бороды, ни волос, ни гендера, ни политкорректности...

Никогда не думал, как увижу падение величия США из-за политических невежд. Зря. Вижу", – отметил Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Пит Хегсет попал в конфуз со скейтбордом, видео которого разлетелось по сети.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости