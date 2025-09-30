Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що якщо вороги США спробують кинути їм виклик, вони будуть "роздавлені насильством, точністю і лютістю міністерства війни". Про це він сказав під час зустрічі з високопоставленими військовими у США.

«Американська армія переходить на стандарти армії Росії»: що робиться у Пентагоні

"У нас найсильніша, найсмертоносніша і найпідготовленіша армія на планеті. Ніхто не зможе нас зачепити", — сказав Хегсет.

Після цього він виступив проти "лівого порядку денного", даючи зрозуміти, що трансгендери більше не будуть служити в армії США.

"Жодних хлопців у сукнях. Більше жодного поклоніння зміні клімату, жодних гендерних помилок. Ми покінчили з цим лайном", — підкреслив Хегсет.

Потім він додав, що "епоха політкоректності закінчується прямо зараз: або ви відповідаєте стандартам, або ви вибуваєте з гри".

Хегсет пройшовся й по зовнішньому вигляду американських генералів.

"Неприйнятно бачити товстих генералів і адміралів у Пентагоні. Ви повинні відповідати стандартам зростання і ваги і пройти тест на фізичну підготовку. Борода та довге волосся більше не допускаються", — сказав шеф Пентагону.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, коментуючи заяви Хегсета зазначив, що прямо зараз Міністр війни США зібрав топ-генералів армії США по всьому світу, аби наголосити, що від сьогодні американська армія повністю переходить на стандарти "другої армії світу" – армії Росії.

"Ані бороди, ані волося, ані гендеру, ані політкоректності... Привіт аб’юзивна поведінка, ґвалтування та сліпе виконання наказів великого та неосяжно-сяючуого (В. Путіна) Д. Трампа

Ніколи не думав, як побачу падіння величі США через політичних невігласів. Дарма. Бачу", – зазначив Андрющенко.

