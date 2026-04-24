Американская мечта трещит: интерес к переезду в США рухнул до минимума

Глобальное стремление переехать в США заметно ослабевает, несмотря на то, что страна по-прежнему удерживает статус самого желанного направления для миграции. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на свежее исследование Gallup.

Переезд в США.

Согласно данным опроса, лишь 15% респондентов по всему миру рассматривают возможность переезда в Соединенные Штаты. Это существенно ниже показателей прошлых лет: в период 2007-2009 годов таких было 24%, а в 2017 году – 18%. Таким образом, интерес к "американской мечте" достиг нового минимума.

При этом США сохраняют лидерство среди стран, куда чаще всего хотят эмигрировать жители Латинской Америки, Карибского региона и государств Африки к югу от Сахары. На втором месте по популярности оказалась Канада с 9%, за ней следует Германия – 5%. Еще по 4% опрошенных выбрали Австралию, Испанию, Францию, Великобританию и Японию.

Отдельное внимание исследователи обратили на снижение интереса к США в ряде стран. В семи государствах Латинской Америки показатель упал как минимум на 10 процентных пунктов. Особенно заметное падение зафиксировано в Мексике, где уровень желающих переехать сократился до 21%.

Параллельно растет число самих американцев, задумывающихся о жизни за границей. По данным Gallup, среди женщин младше 45 лет этот показатель достиг 40%, увеличившись вчетверо по сравнению с 2014 годом. Эксперты отмечают, что речь идет не о краткосрочной реакции на политику, а о более глубоком сдвиге в общественных настроениях.

В целом, несмотря на спад интереса к США, около 900 миллионов человек в мире по-прежнему рассматривают возможность эмиграции, из которых примерно 134 миллиона назвали Соединенные Штаты предпочтительным направлением. Опрос охватил более 144 тысяч респондентов в 140 странах.

Читайте также на портале "Комментарии" — получил ли Путин приглашение на саммит G20 в Майами: Трамп удивил ответом.



