Американська мрія тріщить: інтерес до переїзду до США звалився до мінімуму
Американська мрія тріщить: інтерес до переїзду до США звалився до мінімуму

Навіть залишаючись лідером міграційних переваг, Америка стрімко втрачає привабливість: цифри говорять самі за себе

24 квітня 2026, 07:38
Кравцев Сергей

Глобальне прагнення переїхати до США помітно слабшає, незважаючи на те, що країна, як і раніше, утримує статус найбажанішого напрямку для міграції. Про це повідомляє The Hill із посиланням на нове дослідження Gallup.

Американська мрія тріщить: інтерес до переїзду до США звалився до мінімуму

Переїзд до США. Фото: з відкритих джерел

За даними опитування, лише 15% респондентів у всьому світі розглядають можливість переїзду до Сполучених Штатів. Це суттєво нижче за показники минулих років: у період 2007-2009 років таких було 24%, а у 2017 році – 18%. Таким чином, інтерес до "американської мрії" досяг нового мінімуму.

При цьому США зберігають лідерство серед країн, куди найчастіше хочуть емігрувати жителі Латинської Америки, Карибського регіону та країн Африки на південь від Сахари. На другому місці за популярністю опинилася Канада з 9%, за нею слідує Німеччина – 5%. Ще по 4% опитаних обрали Австралію, Іспанію, Францію, Велику Британію та Японію.

Окрему увагу дослідники звернули на зниження інтересу до США у низці країн. У семи державах Латинської Америки показник упав щонайменше на 10 процентних пунктів. Особливо помітне падіння зафіксовано у Мексиці, де рівень бажаючих переїхати скоротився до 21%.

Паралельно зростає кількість самих американців, які замислюються над життям за кордоном. За даними Gallup, серед жінок молодших 45 років цей показник досяг 40%, збільшившись у чотири рази порівняно з 2014 роком. Експерти зазначають, що йдеться не про короткострокову реакцію на політику, а про більш глибоке зрушення у суспільних настроях.

Загалом, незважаючи на спад інтересу до США, близько 900 мільйонів людей у світі, як і раніше, розглядають можливість еміграції, з яких приблизно 134 мільйони назвали Сполучені Штати кращим напрямком. Опитування охопило понад 144 тисячі респондентів у 140 країнах.

Джерело: https://thehill.com/blogs/in-the-know/5846267-poll-shows-decline-us-move/
