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Американские чиновники прокомментировали выступление Зеленского

Американские конгрессмены прокомментировали выступление президента Украины в США. Чиновники выразили солидарность украинскому народу и сообщили, что самое главное в войне с Россией.

сегодня, 11:25
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины совершил свой исторический визит в США. Это впервые с момента российского вторжения Владимир Зеленский покинул территорию Украины. Украинский президент выступил в Конгрессе, где призвал к миру и увеличению помощи Украине. Конгрессмены США отреагировали на слова Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Американские чиновники прокомментировали выступление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский пообщался с Джо Байденом, который подтвердил, что Украина получит современные системы ПВО, президент Украины выступил перед Конгрессом США. После речи американские чиновники высказали свои комментарии о приезде Зеленского и его выступлении.

"Самое главное — победить россиян в Украине. К счастью, у украинцев есть лидер, на которого все могут равняться и которым восхищаются", — говорит лидер Республиканской партии в Сенате Митч МакКоннелл.

Лидер большинства в Сенате от Демократической партии Чак Шумер уверяет, что речь Зеленского должна убедить всех в помощи для Украины.

"Надеюсь, те, кто сомневался, что мы должны помочь Украине, услышали его речь громко и ясно", — сказал Чак Шумер.

Сенатор от Республиканской партии Синтия Луммис выразила солидарность к украинцам.

"Украинцы достойны, они благородны, они борются вовсю, чтобы спасти свою страну и свой народ, и жертва, которую они приносят, просто невероятна", — говорит Синтия Луммис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что республиканка Тейлор Грин раскритиковала приезд Зеленского в США.

Также "Комментарии" писали о заявлении Путина, который высказался об украинском народе.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-21-22/index.html
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