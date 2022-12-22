Американские чиновники прокомментировали выступление Зеленского

Президент Украины совершил свой исторический визит в США. Это впервые с момента российского вторжения Владимир Зеленский покинул территорию Украины. Украинский президент выступил в Конгрессе, где призвал к миру и увеличению помощи Украине. Конгрессмены США отреагировали на слова Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский пообщался с Джо Байденом, который подтвердил, что Украина получит современные системы ПВО, президент Украины выступил перед Конгрессом США. После речи американские чиновники высказали свои комментарии о приезде Зеленского и его выступлении.

"Самое главное — победить россиян в Украине. К счастью, у украинцев есть лидер, на которого все могут равняться и которым восхищаются", — говорит лидер Республиканской партии в Сенате Митч МакКоннелл.

Лидер большинства в Сенате от Демократической партии Чак Шумер уверяет, что речь Зеленского должна убедить всех в помощи для Украины.

"Надеюсь, те, кто сомневался, что мы должны помочь Украине, услышали его речь громко и ясно", — сказал Чак Шумер.

Сенатор от Республиканской партии Синтия Луммис выразила солидарность к украинцам.

"Украинцы достойны, они благородны, они борются вовсю, чтобы спасти свою страну и свой народ, и жертва, которую они приносят, просто невероятна", — говорит Синтия Луммис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что республиканка Тейлор Грин раскритиковала приезд Зеленского в США.

Также "Комментарии" писали о заявлении Путина, который высказался об украинском народе.

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