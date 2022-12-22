Американские чиновники прокомментировали выступление Зеленского

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Slava Kot
Президент Украины совершил свой исторический визит в США. Это впервые с момента российского вторжения Владимир Зеленский покинул территорию Украины. Украинский президент выступил в Конгрессе, где призвал к миру и увеличению помощи Украине. Конгрессмены США отреагировали на слова Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский пообщался с Джо Байденом, который подтвердил, что Украина получит современные системы ПВО, президент Украины выступил перед Конгрессом США. После речи американские чиновники высказали свои комментарии о приезде Зеленского и его выступлении.
Лидер большинства в Сенате от Демократической партии Чак Шумер уверяет, что речь Зеленского должна убедить всех в помощи для Украины.
Сенатор от Республиканской партии Синтия Луммис выразила солидарность к украинцам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что республиканка Тейлор Грин раскритиковала приезд Зеленского в США.
Также "Комментарии" писали о заявлении Путина, который высказался об украинском народе.
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