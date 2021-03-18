Американские санкции против России: готов ли Байден к жестким мерам

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Ольга Чародий
США ввели против РФ новые санкции из-за Навального. Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести ряд новых санкций в отношении Российской Федерации из-за отравление оппозиционного политика Алексея Навального. Также планируют ввести за вмешательство в свои выборы. О чём говорят эти тенденции – и будут ли они продолжаться?
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Аналитик Фонда демократические инициативы Петр Бурковский
считает, что если говорить о новых американских санкциях в принципе, стоить
обратить внимание на недавнюю статью Стивена Пайфера.
По его мнению, с этой точки зрения, будет интересно
рассмотреть объявленные, но еще не введенные санкции за попытки России повлиять
на американские выборы.
А вот санкции относительно Навального – это скорее
"традиционные" санкции наказания, отрезающие Россию от определенных современных
технологий в химической отрасли, считает Петр Бурковский.
Политический эксперт Сергей Таран уверен, что санкции против
РФ будут расширяться. А Джо Байден оправдывает надежды как куда более жесткий
по отношению к Кремлю глава Белого дома, нежели его предшественник – Дональд
Трамп.
Он отмечает, что санкции будут как персональные (против тех,
кто так или иначе замешан во вмешательстве в выборы, в отравлении Навального, в
кибер-атаках), так и более масштабные, бьющие по структурам или учреждениям.
"Россию продолжат обкладывать санкциями, лишая доступа к
новым технологиям, к мировым рынкам, — прогнозирует эксперт. — Байден сказал,
что Путин "заплатит" за всё, что совершил. Ну так счет будет постоянно расти".
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