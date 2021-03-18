Американские санкции против России: готов ли Байден к жестким мерам

США ввели против РФ новые санкции из-за Навального. Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести ряд новых санкций в отношении Российской Федерации из-за отравление оппозиционного политика Алексея Навального. Также планируют ввести за вмешательство в свои выборы. О чём говорят эти тенденции – и будут ли они продолжаться?

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Аналитик Фонда демократические инициативы Петр Бурковский считает, что если говорить о новых американских санкциях в принципе, стоить обратить внимание на недавнюю статью Стивена Пайфера.

"Бывший дипломат и посол в Украине призывает администрацию Байдена выработать определенные принципы санкционной политики относительно России, поскольку их прежнее применение имело ограниченный эффект. В частности, Пайфер призывает накладывать санкции для упреждения нежелательного или враждебного поведения России относительно интересов США. То есть, не наказывать, а упреждать", — подчеркивает Петр Бурковский.

По его мнению, с этой точки зрения, будет интересно рассмотреть объявленные, но еще не введенные санкции за попытки России повлиять на американские выборы.

"Если это — упреждение, а на наказание за кампании 2016 и 2020, то удар будет нанесен по возможностям российских IТ-компаний, которые имеют какое-либо отношение к российскому государству (их возглавляют или в них работают, или ими владеют бывшие сотрудники разведки, оборонки; или компании выполняют господряды), работать с западными партнерами. Иначе говоря — будет удар по коммерческим интересам России в киберпространстве и IТ-технологиях, — поясняет аналитик. — Ведь именно в этой сфере Россия нанесла американским выборам самый большой вред".

А вот санкции относительно Навального – это скорее "традиционные" санкции наказания, отрезающие Россию от определенных современных технологий в химической отрасли, считает Петр Бурковский.

"Здесь проще: если Кремль, со временем, откажется от мести Навальному и смягчит наказание, выпустит его, тогда часть этих санкций может быть снята. Но лишь часть, потому что вряд ли Кремль расследует отравление Навального, то есть, свои собственные действия", — отмечает аналитик.

Политический эксперт Сергей Таран уверен, что санкции против РФ будут расширяться. А Джо Байден оправдывает надежды как куда более жесткий по отношению к Кремлю глава Белого дома, нежели его предшественник – Дональд Трамп.

"Отношении между США и РФ и так не лучшие. А новые санкции показывают, что между администрацией Байдена и Кремлем напряжение будет возрастать. И потепление, на которое, возможно, рассчитывали некоторые, точно не случится. Как не сбудутся и надежды Путина на то, что он будет делить мир с Китаем и США. Эти маниакальные бредни, которые Путин лелеял все годы, что находится при власти, окончательно похоронены", — считает Сергей Таран.

Он отмечает, что санкции будут как персональные (против тех, кто так или иначе замешан во вмешательстве в выборы, в отравлении Навального, в кибер-атаках), так и более масштабные, бьющие по структурам или учреждениям.

"Россию продолжат обкладывать санкциями, лишая доступа к новым технологиям, к мировым рынкам, — прогнозирует эксперт. — Байден сказал, что Путин "заплатит" за всё, что совершил. Ну так счет будет постоянно расти".

Напомним, что ЕС и США готовят новые санкции против РФ после отказа освободить оппозиционного политика Алексея Навального по требованию Европейского суда по правам человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!