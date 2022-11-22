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Американские сенаторы просят Байдена предоставить Украине новое оружие – это Gray Eagle

Американские политики написали обращение в администрацию президента Джо Байдена с призывом предоставить Украине БПЛА Gray Eagle

22 ноября 2022, 23:33
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Автор:

Slava Kot

Группа сенаторов США призвала администрацию Байдена пересмотреть решение о беспилотниках. Американцы полагают, что Gray Eagles могут изменить ход войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на WSJ.

Американские сенаторы просят Байдена предоставить Украине новое оружие – это Gray Eagle

Американский беспилотник Gray Eagle. Фото: из открытых источников

22 ноября группа из 16 сенаторов написала письмо министру обороны Ллойду Остину, где указала, что американское оружие поможет ВСУ удержать территорию и начать активное движение на поле боя. В письме пишут о беспилотных аппаратах MQ-1C Gray Eagles, которые могут находиться в воздухе 24 часа.

"Долгосрочное преимущество предоставления Украине MQ-1C значительно и имеет потенциал для того, чтобы изменить стратегический ход войны в пользу Украины", — пишут чиновники.

Американцы считают, что Россия покупает и использует иранские дроны, которые наносят серьезные удары по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам. Для защиты сенаторы предлагают передать БПЛА, которые смогут противостоять российским технологиям.

Американские политики утверждают, что производство MQ-1C занимает 27 дней, и если бы ВСУ имели необходимые дроны, то могли бы напасть на российские корабли в Черном море, постоянно атакующие украинские территории.

Ранее в этом месяце Пентагон отклонил запрос Украины на беспилотников. Представители США иногда волновались, что технологию на борту беспилотника могут угнать на поле боя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получила оружие от Турции – это ракетная система залпового огня TRLG-230.

Также "Комментарии" писали, что у фронта заметили израильскую военную технику, помогающую ВСУ.



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Источник: https://www.wsj.com/articles/senators-urge-biden-administration-to-provide-ukraine-with-armed-drones-11669122668
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