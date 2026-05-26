Американские военные нанесли новые удары по Ирану: что известно об атаке
НОВОСТИ

Американские военные нанесли новые удары по Ирану: что известно об атаке

Американские военные атаковали объекты на юге Ирана и заявили о самообороне.

26 мая 2026, 08:30
Slava Kot

Соединенные Штаты нанесли новые удары по объектам на юге Ирана и объяснили операцию необходимостью защиты американских военных в регионе. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных Сил США (CENTCOM).

США нанесли новые удары по Ирану. Фото из открытых источников

По словам представителя CENTCOM, капитана Тима Хокинса, американские силы атаковали несколько целей, среди которых были ракетные установки и иранские катера. По версии Вашингтона они пытались установить морские мины.

"Этот шаг был направлен на защиту наших войск от угроз со стороны иранских сил", – заявил Хокинс.

По его словам, во время действующего режима прекращения огня американские военные "демонстрируют сдержанность", однако готовы реагировать на потенциальные угрозы в войне против Ирана.

Новые удары США произошли на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что стороны обсуждают "окончательные детали" возможной договоренности. В Тегеране также сообщали о достижении определенного "рамочного соглашения", хотя окончательного подтверждения пока нет.

Война между Ираном, США и Израилем началась 28 февраля. Тогда Трамп объявил "большую боевую операцию" против Ирана с целью "устранения неизбежных угроз со стороны иранского режима". По его словам, целью военной операции является "разрушение иранской ракетной промышленности и флота", а также "обеспечение невозможности дестабилизации мира".

Источник: https://news.sky.com/story/iran-war-latest-us-and-iran-getting-a-lot-closer-to-finalising-agreement-to-end-war-says-donald-trump-13509565?postid=11759656#liveblog-body
