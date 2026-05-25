Трамп включив зворотний відлік: скільки часу США дали Ірану до доленосної угоди

Адміністрація президента США Дональда Трампа різко прискорила переговори з Іраном щодо нової ядерної оборудки. За даними Fox News, Білий дім вимагає остаточно узгодити рамковий документ уже протягом найближчого тижня. До вечора 24 травня сторони нібито сягнули 95% готовності угоди, проте останні деталі залишаються предметом напружених переговорів.

Джерело в американській адміністрації заявило, що Трамп не має наміру нескінченно затягувати процес і "інстинктивно дає Тегерану п'ять-шість-сім днів", щоб закрити всі спірні питання. При цьому Вашингтон наголошує: угода не буде підписана за будь-яку ціну.

У переговорах діє жорсткий принцип "Немає пилу — немає доларів". За словами чиновників, це означає, що Іран не отримає економічних послаблень та доступу до фінансів, доки остаточно не відмовиться від загрози створення ядерної зброї.

У Білому домі стверджують, що ключові параметри вже узгоджені. Йдеться насамперед про контроль над іранською ядерною програмою та гарантії безпеки судноплавства в Ормузькій протоці – стратегічному маршруті для світової нафти.

Американська сторона запевняє, що потенційна угода дозволить одночасно знизити економічний тиск на США і не допустити появи ядерного арсеналу в Ірану. Однак, у Вашингтоні не приховують: якщо переговори зірвуться, сценарій силового тиску знову повернеться на стіл.

Чиновники наголошують, що США готові відмовитися від угоди, якщо вона виявиться невигідною. Більше того, в адміністрації Трампа прямо натякнули на можливість поновлення бойових дій проти Ірану у разі остаточного провалу дипломатії.

На тлі напруги навколо Близького Сходу найближчими днями можуть стати вирішальними як для Вашингтона, так Тегерана.

