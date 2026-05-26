Американські військові завдали нових ударів по Ірану: що відомо про атаку
Американські військові завдали нових ударів по Ірану: що відомо про атаку

Американські військові атакували об’єкти на півдні Ірану та заявили про самооборону.

26 травня 2026, 08:30
Slava Kot

Сполучені Штати завдали нових ударів по об’єктах на півдні Ірану та пояснили операцію необхідністю захисту американських військових у регіоні. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

США завдали нових ударів по Ірану. Фото з відкритих джерел

За словами речника CENTCOM, капітана Тіма Гокінса, американські сили атакували кілька цілей, серед яких були ракетні установки та іранські катери. За версією Вашингтона, вони намагалися встановити морські міни.

"Цей крок був спрямований на захист наших військ від загроз з боку іранських сил", — заявив Гокінс.

За його словами, під час чинного режиму припинення вогню американські військові "демонструють стриманість", однак готові реагувати на потенційні загрози у війні проти Ірану.

Нові удари США сталися на тлі переговорів між Вашингтоном і Тегераном. Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що сторони обговорюють "остаточні деталі" можливої домовленості. У Тегерані також повідомляли про досягнення певної "рамкової угоди", хоча остаточного підтвердження поки немає.

Війна між Іраном, США та Ізраїлем почалася 28 лютого. Тоді Трамп оголосив "велику бойову операцію" проти Ірану з метою "усунення неминучих загроз з боку іранського режиму". За його словами, метою військової операції є "руйнування іранської ракетної промисловості та флоту", а також "забезпечення неможливості дестабілізації світу".

Джерело: https://news.sky.com/story/iran-war-latest-us-and-iran-getting-a-lot-closer-to-finalising-agreement-to-end-war-says-donald-trump-13509565?postid=11759656#liveblog-body
