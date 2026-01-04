logo

Американские военные привезли Мадуро в США: появились первые фото

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супругу привезли в Нью-Йорк после захвата американскими военными.

4 января 2026, 11:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Авторитарного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в Нью-Йорк после того, как американские военные схватили его во время операции в Венесуэле. По прибытии в США его и жену Силию Флорес доставили на авиабазу Нацгвардии "Стюарт", а затем вертолетом в здание Управления по борьбе с наркотиками в Манхэттене.

Американские военные привезли Мадуро в США: появились первые фото

Мадуро привезли в США

Как сообщает CNN, Мадуро прибыл в США в сопровождении американских спецслужб. В сети распространились фото момента, как только лидер Венесуэлы вышел из самолета.

По прибытии в США у Николаса Мадуро и его жены взяли биометрические данные и провели медосмотр. После этого президента Венесуэлы перевезли в тюрьму в Бруклине, условия содержания в которой описываются как "ужасные". У здания собрались поклонники Мадуро с венесуэльскими флагами, а также значительные силы правоохранителей.

Мадуро привезли в США

Мадуро привезли в США

На следующей неделе Мадуро должны официально предъявить обвинения в федеральном суде Манхэттена за участие в наркопреступлениях и обращении с оружием.

Операция против Мадуро началась в ночь на 3 января, когда Трамп отдал приказ нанести удары по ключевым целям в Венесуэле. После этого лидер Венесуэлы был схвачен силами американских военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соцсети взорвались мемами после заявления Дональда Трампа о задержании Николаса Мадуро.

Также "Комментарии" писали, что после захвата Николаса Мадуро США обсуждают будущее Венесуэлы. Три кандидата, которые могут возглавить страну: Делси Родригес, Мария Мачадо или Эдмунд Гонсалес.



