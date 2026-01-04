Родрігес, Мачадо чи Гонсалес: хто може очолити Венесуелу після захоплення Мадуро американським військовими

Після захоплення американськими військами лідера Венесуели Ніколаса Мадуро постало питання щодо майбутнього керівництва країни. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон наразі контактує з віцепрезиденткою Венесуели Делсі Родрігес щодо її можливої ролі в управлінні державою у перехідний період, однак існують інші кандидатури на роль нового лідера.

Марія Коріна Мачадо, Едмундо Гонсалес, Делсі Родрігес. Фото: Shutterstock, AFP, REUTERS

Дональд Трамп під час виступу перед журналістами у своїй резиденції Мар-а-Лаго підтвердив, що держсекретар США Марко Рубіо провів розмову з Родрігес.

"Держсекретар Марко Рубіо щойно мав з нею розмову, і вона, по суті, готова робити те, що ми вважаємо за необхідне, аби зробити Венесуелу знову великою. Думаю, вона була досить люб’язною, але насправді в неї не було вибору", – сказав Трамп про Делсі Родрігес.

Президент США скептично висловився щодо лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо. За словами Трампа, вона нібито не має достатньої підтримки всередині країни, аби очолити державу. Водночас сама Мачадо, яка нині перебуває в еміграції, заявила, що для Венесуели "настав час свободи" і що Мадуро має постати перед міжнародним правосуддям.

За її словами, законним президентом після виборів 28 липня є Едмундо Гонсалес Уррутія, якого Мачадо визнає главою держави та верховним головнокомандувачем. Вона закликає венесуельців готуватися до демократичного переходу влади.

Тим часом у Каракасі Делсі Родрігес виступила разом із ключовими представниками чинної влади, заявивши, що тимчасово бере на себе виконання обов’язків президента, водночас наполягаючи, що Мадуро залишається "єдиним президентом Венесуели".

"Уряд Венесуели буде захищати природні ресурси країни, вони належать народу. Венесуела ніколи не стане колонією жодної держави", — сказала Родрігес.

Таким чином, питання хто керуватиме Венесуелою залишається відкритим, а головними кандидатами на цю роль є Делсі Родрігес, Марія Коріна Мачадо та Едмундо Гонсалес.

