Американские выборы. Стало известно, кто вырвался вперед в президентской гонке

Президент США Джо Байден расширил свое преимущество перед своим соперником Дональдом Трампом перед предстоящими президентскими выборами в ноябре.

Байден и Трамп

Так, согласно исследованию, около 41% зарегистрированных избирателей, опрошенных в течение пяти дней, заявили, что они отдали бы свой голос за Байдена. Бывшего президента Трампа поддержали бы 37%.

В предыдущем опросе Reuters/Ipsos в марте преимущество Байдена над Трампом составляло всего один процентный пункт.

При этом известно, что исследование имеет погрешность в четыре процентных пункта для зарегистрированных избирателей, и многие из них указывают, что они еще не определились за кого голосовать. То есть, примерно 22% зарегистрированных избирателей заявили, что они еще не сделали свой выбор, склонялись при опросе к другим кандидатам или вообще не планируют участвовать в голосовании.

Хотя общегосударственные опросы могут предоставить важные сигналы поддержки политических кандидатов американцами, решающее влияние на результаты выборов обычно имеют лишь некоторые ключевые штаты, которые и определяют победу того или иного кандидата.

При этом известно, что в январе данные опроса показывали значительное преимущество Трампа над Байденом: 40% против 34%. В феврале ситуация изменилась, и действующий президент сократил отставание: 37% против 34%.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кому американские избиратели симпатизируют больше действующему президенту Джо Байдену или его оппоненту Дональду Трампу. При этом 11% опрошенных американцев заявили, что отдадут свой голос за другого кандидата. Кроме того, 7% респондентов отметили, что они не определились со своим выбором. Были и такие, которые заявили, что не намерены участвовать в голосовании.