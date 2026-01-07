Американский десант захватил российский танкер: что происходит

Соединённые Штаты решились на захват нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой и РФ, после более чем двухнедельной погони через Атлантический океан. Об этом сообщили агентству Reuters два американских чиновника. Операция может привести к новому витку напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Танкер Bella 1. Фото: из открытых источников

Речь идёт о судне, ранее известном как Bella-1, которое позже было переименовано в Marinera и ходит под российским флагом. По данным источников, танкер сумел прорваться через установленную США морскую "блокаду" судов, находящихся под санкциями, и отказался подчиниться требованиям Береговой охраны США о досмотре. В результате к операции по его захвату были привлечены силы Береговой охраны и американские военные.

Источники Reuters утверждают, что во время операции в районе находились российские военные корабли, включая подводную лодку. Это существенно повышает риски эскалации и превращает инцидент в потенциально опасное международное противостояние на море.

Танкер Marinera стал очередной целью в рамках кампании давления США на Венесуэлу, которую администрация президента Дональда Трампа усилила в последние месяцы. Вашингтон стремится пресечь обход санкций и экспорт венесуэльской нефти с использованием "теневого флота" и смены флагов судов.

Кроме того, американские чиновники сообщили, что Береговая охрана США недавно перехватила ещё один танкер, связанный с Венесуэлой, уже в водах Латинской Америки. Это свидетельствует о продолжении активного контроля и фактической морской блокады санкционированных поставок нефти.

Ситуация вокруг Marinera подчёркивает, что санкционная политика США всё чаще выходит за рамки дипломатии и приобретает форму прямого силового давления, способного втянуть в конфликт сразу несколько мировых держав.

