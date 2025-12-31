Американский дипломат усомнился в правдивости заявлений РФ об «атаке на Путина»

Посол Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэтью Витакер подверг сомнению заявления российской стороны о якобы атаке Украины на одну из резиденций диктатора Владимира Путина.

Посол США в НАТО Мэтью Витакер. Фото: из открытых источников

По его словам, сейчас нет подтверждений тому, что такой инцидент вообще имел место. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

Витакер подчеркнул, что прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо дождаться оценок американских разведывательных служб.

"Неясно, произошло ли это на самом деле", — сказал он, комментируя утверждения Москвы, которые официальный Киев отрицает.

По словам представителя США, в случае подтверждения такой атаки она выглядела бы нелогичной с учетом заявлений о возможном приближении к мирному урегулированию.

"Быть так близко к возможному мирному соглашению и в то же время делать шаги, которые могут выглядеть необдуманными или бесполезными, было бы странно", — подчеркнул Витакер.

При этом американский посол добавил, что решающим фактором станет вывод разведки США и их союзников по поводу достоверности сообщений об инциденте.

Как сообщал портал "Комментарии", во Франции тщательно проверили информацию о якобы дроновой атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Валдае. Однако никаких доказательств и подтверждения этого не нашли, отметило издание Le Monde со ссылкой на источники в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона.

Издание "Комментарии" также писало, что получившие широкую огласку заявления российского руководства относительно якобы покушения на Владимира Путина были раскрыты как часть информационной войны. Аналитики Института изучения войны (ISW) провели анализ ситуации вокруг сообщений об "атаке" на резиденцию российского президента на Валдае и пришли к выводу, что реальных доказательств этого инцидента нет.