Американський дипломат засумнівався в правдивості заяв РФ про «атаку на Путіна»

Посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Метью Вітакер поставив під сумнів заяви російської сторони про нібито атаку України на одну з резиденцій диктатора Володимира Путіна.

Посол США в НАТО Метью Вітакер. Фото: з відкритих джерел

За його словами, нині немає підтверджень того, що такий інцидент узагалі мав місце. Про це дипломат заявив в інтерв’ю телеканалу Fox Business.

Вітакер підкреслив, що перш ніж робити будь-які висновки, необхідно дочекатися оцінок американських розвідувальних служб.

"Неясно, чи це насправді сталося", — сказав він, коментуючи твердження Москви, які офіційний Київ заперечує.

За словами представника США, у разі підтвердження такої атаки вона виглядала б нелогічною з огляду на заяви про можливе наближення до мирного врегулювання.

"Бути так близько до можливої мирної угоди і водночас робити кроки, які можуть виглядати необдуманими або некорисними, було б дивно", — наголосив Вітакер.

При цьому американський посол додав, що вирішальним фактором стане висновок розвідки США та їхніх союзників щодо достовірності повідомлень про інцидент.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Франції ретельно перевірили інформацію про нібито дронову атаку на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна у Валдаї. Однак, жодних доказів та підтвердження цього не знайшли, зазначило видання Le Monde із посиланням на джерела в оточенні президента Франції Емманюеля Макрона.

Видання "Коментарі" також писало, що заяви російського керівництва щодо нібито замаху на Володимира Путіна, які набули широкого розголосу, були розкриті як частина інформаційної війни. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) провели аналіз ситуації навколо повідомлень про "атаку" на резиденцію російського президента на Валдаї і дійшли висновку, що реальних доказів цього інциденту немає.