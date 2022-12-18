Американский генерал назвал слабые места армии РФ: как это повлияет на ход войны

Вооруженные силы России имеют много упущений, оказывающих влияние на их боеспособность. По этой причине близка ситуация, когда они могут начинать разваливаться начиная с середины. Об этом заявил в интервью бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус для "Голоса Америки".

Дэвид Петреус (фото из открытых источников)

"Они показали очень серьезное отсутствие логистической структуры, способностей и возможностей. Ужасное состояние их коммуникаций, которые являются высокочастотными, не зашифрованными и одноканаловыми. Любой, у кого есть полицейский сканер, может найти и заглушить их разговоры или записать", — утверждает американский генерал.

Бывший глава ЦРУ еще утверждает, что захватчики шокируют всех из-за собственной некомпетентности: "Даже когда они имели возможность и время подготовить войска перед вторжением 24 февраля, этого сделано не было".

По мнению американского генерала, придет время, когда российские вооруженные силы могут начинать разваливаться внутри своей структуры. На это будут влиять следующие факторы: получит ли РФ дополнительно иранские беспилотники; дополнительно ли получат они количество ракет и боеприпасов из Ирана или Северной Кореи; когда российские военнослужащие осознают размеры потерь и бессмысленности военных авантюр Путина.

Вместе с тем на боеспособность захватчиков оказывают влияние и такой фактор, как неблагоприятная погода зимой.

"Или, например, почва твердая и мерзлая, чтобы украинские танки могли объезжать те препятствия, которые россияне имеют на дорогах, например в Херсонской области. Смогут ли ВСУ добиться такого прогресса, который повлияет на российских солдат, повлекши массовую сдачу в плен, дезертирство", — завершил экс-глава ЦРУ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США могут дать Украине новое оружие из- за опасений повторного наступления РФ.

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