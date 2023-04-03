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Американский генерал ответил, могла бы Украина устоять в войне без помощи США

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли считает, что "украинцы дали бы отпор россиянам даже вилами и копьями".

сегодня, 12:31
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Автор:

Slava Kot

Член Палаты представителей США от Северной Каролины Джеф Джексон попросил главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли ответить на вопрос о поддержке Соединенных Штатов для Украины и смог ли Киев без нее выстоять против агрессии со стороны Российской Федерации. Милли ответил, что "украинцы дали бы отпор россиянам даже вилами и копьями".

Американский генерал ответил, могла бы Украина устоять в войне без помощи США

Генерал США Марк Милли. Фото из открытых источников


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Представитель демократов от Северной Каролины Джеф Джексон решил спросить у американского генерала Марка Милли о военной поддержке США для Украины.

"Задаю вам вопрос, на который, возможно, вы не сможете ответить. Если бы мы никогда не оказывали помощь украинцам, покорила бы Россия Украину до сих пор?", — спрашивает член Палаты представителей США Джеф Джексон.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли ответил, что украинцы боролись бы и без помощи Соединенных Штатов, однако понесли бы большие потери.

"Я считаю, что воля украинцев непоколебима, это те же люди чьи сыновья и внуки боролись против Сталина и Жукова… поэтому украинцы не те, кого легко покорить. Даже если они будут воевать вилами и копьями, они дадут отпор. Однако, без поддержки Запада они бы потеряли значительно большие территории", — отвечает американский генерал Марка Милли.
Ранее портал "Комментарии" писал, что британская разведка назвала самую распространенную небоевую причину потерь армии РФ. Этой причиной оказался алкоголь. Кроме того, среди других распространенных причин: ДТП, климатические факторы и неправильное обращение с оружием.

Также "Комментарии" сообщали о том, что вооруженные силы Украины установили рекорд по количеству ликвидированных российских солдат.



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Источник: https://twitter.com/TreasChest/status/1642629612508176385
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