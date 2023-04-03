Американский генерал ответил, могла бы Украина устоять в войне без помощи США

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Slava Kot
Член Палаты представителей США от Северной Каролины Джеф Джексон попросил главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли ответить на вопрос о поддержке Соединенных Штатов для Украины и смог ли Киев без нее выстоять против агрессии со стороны Российской Федерации. Милли ответил, что "украинцы дали бы отпор россиянам даже вилами и копьями".
Генерал США Марк Милли. Фото из открытых источников
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Представитель демократов от Северной Каролины Джеф Джексон решил спросить у американского генерала Марка Милли о военной поддержке США для Украины.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли ответил, что украинцы боролись бы и без помощи Соединенных Штатов, однако понесли бы большие потери.
Также "Комментарии" сообщали о том, что вооруженные силы Украины установили рекорд по количеству ликвидированных российских солдат.
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