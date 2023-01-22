Американский генерал предположил, что война не закончится в 2023 году: в ОП ответили

У Владимира Зеленского прокомментировали новое заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который предположил, что украинцам будет сложно изгнать россиян в 2023 году, поэтому, вероятно, война не закончится в этом году. Но в ОП убеждены, что войну можно закончить в этом году, но нужно оружие. Такое заявление сделал советник руководителя ОП Михаил Подоляк, пишет 24 канал.

Марк Милли (фото из открытых источников)

"Можно говорить о любых развитиях событий, но мы осознаем, что эту войну можно закончить поражением России. Это очень важно. Для того, чтобы это сделать, нужен определенный объем инструментов, в частности вооружения", — сказал Подоляк.

Он уточнил, что речь идет о предоставлении Украине бронетехники и дальнобойных ракет для уничтожения вражеских пунктов базирования.

"Имеет право на эту позицию, но нужны конкретные инструменты", – сказал Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина сделали новое заявление из-за поставок оружия Украине . Кремлевские политики не могут успокоиться из-за поставок Украине наступательного вооружения. У Путина заявили, что это приведет к "глобальной катастрофе". Кроме этого, решения США и Европейского союза относительно нового пакета военной помощи якобы "ведут мир к страшной войне" и "совершенно другим боевым действиям". Соответствующее заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Кремлевский политик заявил, что решения Вашингтона и Брюсселя "ведут мир к страшной войне" и "совершенно другим боевым действиям".

когда состоится следующий Рамштайн и о передаче какой техники будет идти речь. Министр

обороны Украины Алексей Резников объявил, когда состоится следующая встреча. В то время как Офис президента назвал о какой военной технике будут говорить на встрече министров обороны в Германии.

Также "Комментарии" писали о том,

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!