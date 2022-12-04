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Американский генерал сделал новое заявление о важной цели ВСУ

Бен Ходжес заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины должно изолировать временно оккупированный Крым

сегодня, 14:05
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Автор:

Лиля Воробьева








Наступающие на юге вооруженные силы Украины на востоке могут окружить и изолировать оккупированный Крым. А еще – перераспределить высокоточное оружие большой дальности, в том числе HIMARS, чтобы нанести разрушительные удары по логистической системе ВС РФ. Об этом в выпуске New Debate сказал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Американский генерал сделал новое заявление о важной цели ВСУ

Бен Ходжес (фото из открытых источников)

Ходжес считает, что в результате контрнаступления украинской армии временно оккупированный Крым должен попасть в окружение, чтобы лишить ВС РФ возможности поставлять свои ресурсы через Крымский мост. Он также отметил, что освобождение правого берега Днепра в Херсонской области открыло для ВСУ возможность перераспределить HIMARS и другое высокоточное оружие большой дальности так, чтобы нанести сокрушительные удары по логистической системе российской армии.

"Это очень важный шаг, чтобы затянуть петлю вокруг Крыма. Контрнаступление ВСУ в районе Херсона – это правое крыло. Начавшиеся в начале сентября в Харьковской области усилия продолжаются в направлении Донецка, Луганска и Мариуполя, – это левое... Вскоре единственным... возможным способом доставить или вывезти что-нибудь из Крыма скоро будут корабли, которые, конечно, уязвимы". – сказал Ходжес.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США презентовали новое американское оружие . Оборонный концерн Northrop Grumman представил 2 декабря в Калифорнии самый современный бомбардировщик B-21 Raider. Этот самолет должен стать основой ВВС США. Новый ядерный самолет является окончанием долгой экспериментальной работы на проекте, который длился около семи лет. Именно за такой период компания Northrop Grumman создала для США новый самолет-невидимку. Который стал первой такой разработкой в своей категории за последние 30 лет.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j3uPAqDvuYQ
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