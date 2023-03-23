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Американский сенатор подверг критике союзника США по НАТО

Сенатор Соединенных штатов критически высказался о Турции, заявив, что эта страна покупает оружие у России, нарушает территориальные воды и пространство других стран и блокирует расширение НАТО.

сегодня, 18:05
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Автор:

Slava Kot

Сенатор США и глава Комитета по иностранным делам Сената Боб Менедес подверг резкой критике Турцию и ее политику по расширению НАТО, отношениям с Грецией и Кипром и нарушениям прав человека. Американский политик считает, что подобная страна не имеет права получать современные самолеты от США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на греческое издание Ekathimerini.

Американский сенатор подверг критике союзника США по НАТО

Сенатор США Боб Менендес. Фото из открытых источников

Во время встречи американских сенаторов госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Государственный департамент планирует увеличить бюджет по борьбе с "российской агрессией" и "долгосрочным вызовом", который идет со стороны Китая.


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На этой встрече Боб Менедес решил спросить Энтони Блинкен об отношении США к имеющей определенные характеристики стране.

"Страна, которая нарушает воздушное пространство и территориальные воды другой страны, покупает российское военное оборудование вопреки законодательству США и заключает в тюрьму своего главного политического оппонента прямо перед выборами. Как бы вы охарактеризовать такую страну?", — спрашивает Менедес.

Госсекретарь ответил, что назвал эту страну сложным союзником. Об этом американский сенатор прямо назвал, какую страну он описывает.

"Я называю эту страну Турцией и... я не верю, что такая страна... заслуживает того, чтобы ей продали F-16", — говорит Менедес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у турецкого лидера Реджепа Эрдогана все большие проблемы перед президентскими выборами, которые пройдут в мае этого года.

Также "Комментарии" писали о рейтинге крупнейших союзников России. В нем представлено 12 стран-друзей российского диктатора Владимира Путина.



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Источник: https://www.ekathimerini.com/news/1207288/menendez-says-turkey-doesnt-deserve-to-get-f-16-jets/
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