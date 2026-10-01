«Америке пора домой»: Трамп объявил о выводе войск США из одной из стран

Президент США Дональд Трамп 30 сентября заявил, что Соединенные Штаты завершили вывод последних американских военнослужащих из Ирака. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, назвав этот день победой США и Ирака.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Трампа, завершение миссии стало итогом многолетней операции против террористической группировки "Исламское государство". Американский президент заявил, что кампания, начатая при Джордже Буше-младшем и продолженная при Бараке Обаме и Джо Байдене, окончательно завершается в 2026 году.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон выбрал организованный вывод военнослужащих и техники. В качестве одного из примеров он привел Афганистан, где американские силы покинули страну в 2021 году после почти двух десятилетий присутствия.

"Я поставил перед собой четкую задачу, дал нашим командирам инструменты для ее выполнения и отказался допустить, чтобы временное присутствие стало постоянным", — написал Трамп.

По его словам, решение об уходе из Ирака было принято после оценки того, что американским военным пора возвращаться домой. Президент также заявил, что операция против ИГИЛ достигла поставленных целей.

Отдельно Трамп положительно высказался о новом премьер-министре Ирака Али аз-Заиди, назвав его выдающимся человеком и выразив надежду на успешную работу нового правительства.

При этом завершение американской миссии происходит в крайне напряженной региональной обстановке. Американские силы в Ираке ранее подвергались атакам со стороны поддерживаемых Ираном вооруженных группировок. В ответ США наносили удары по объектам этих формирований.

Таким образом, объявленный Трампом вывод войск становится важным изменением американского военного присутствия на Ближнем Востоке. Вашингтон заявляет о завершении одной из продолжительных операций, однако сохраняющаяся конфронтация между США и связанными с Ираном силами оставляет открытым вопрос о том, насколько окончательным окажется уход американских военных из региона.

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