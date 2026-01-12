"Аннексия Гренландии": в Конгресс США внесли скандальный законопроект

В Конгресс США внесли законопроект об "аннексии Гренландии". Его автором стал республиканец из Палаты представителей Рэнди Файн.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Документ должен уполномочить президента США Дональда Трампа "принять такие шаги, которые могут быть необходимыми", для приобретения Гренландии и запуска процесса ее присоединения к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Fox News.

Конгрессмен утверждает, что суверенитет США над Гренландией будет в интересах всего мира.

"Конгресс все равно должен будет принять решение о предоставлении ей статуса штата, но этот законопроект просто уполномочит президента делать то, что он делает сейчас, и покажет, что Конгресс его поддерживает. Это ускорит путь к превращению в штат, но окончательное решение все равно останется за Конгрессом", — сказал Файн.

По его мнению, переход Гренландии под контроль США был бы также выгоден жителям острова, у которых сейчас "высокий уровень бедности".

"Дания плохо с ними обращалась. Когда война пришла к ним, Дания не смогла их защитить. Кто защитил Гренландию во время Второй мировой войны? Мы", — отметил конгрессмен.

По его мнению, лучшим выходом было бы приобретение Гренландии Соединенными Штатами.

"Уровень бедности в Гренландии значительно выше, чем в Дании. Страной руководят социалисты, и не в интересах Америки, чтобы столь обширная территория между Соединенными Штатами и Россией управлялась социалистами", — добавил конгрессмен.

Как сообщал портал "Комментарии", вероятность того, что Гренландия может перейти под контроль США до конца 2026 года, резко возросла после серии заявлений президента Дональда Трампа по поводу необходимости для Соединенных Штатов получить самый большой остров на планете. По данным платформы прогнозирования Polymarket, по состоянию на 12 января сценарий, при котором Гренландия перейдет под контроль США, оценивается в 17%. Это почти вдвое больше, чем в конце прошлого года.