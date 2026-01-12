"Анексія Гренландії": до Конгресу США внесли скандальний законопроект

До Конгресу США внесли законопроект про "анексію Гренландії". Його автором став республіканець із Палати представників Ренді Файн.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Документ має уповноважити президента США Дональда Трампа "вжити таких кроків, які можуть бути необхідними", для придбання Гренландії та запуску процесу її приєднання до Сполучених Штатів. Про це повідомляє Fox News.

Конгресмен стверджує, що суверенітет США над Гренландією буде в інтересах усього світу.

"Конгрес все одно повинен буде ухвалити рішення про надання їй статусу штату, але цей законопроєкт просто уповноважить президента робити те, що він робить зараз, і покаже, що Конгрес його підтримує. Це прискорить шлях до перетворення на штат, але остаточне рішення все одно залишиться за Конгресом", — сказав Файн.

На його думку, перехід Гренландії під контроль США був би також вигідним для жителів острова, у яких зараз "високий рівень бідності".

"Данія погано з ними поводилася. Коли війна прийшла до них, Данія не змогла їх захистити. Хто захистив Гренландію під час Другої світової війни? Ми", — зазначив конгресмен.

На його думку, найкращим виходом було б придбання Гренландії Сполученими Штатами.

"Рівень бідності в Гренландії значно вищий, ніж у Данії. Країною керують соціалісти, і не в інтересах Америки, щоб така велика територія між Сполученими Штатами і Росією управлялася соціалістами", — додав конгресмен.

Як повідомляв портал "Коментарі", ймовірність того, що Гренландія може перейти під контроль США до кінця 2026 року, різко зросла після серії заяв президента Дональда Трампа щодо необхідності для Сполучених Штатів отримати найбільший острів на планеті. За даними платформи прогнозування Polymarket, станом на 12 січня сценарій за якого Гренландія перейде під контроль США оцінюється у 17%. Це майже вдвічі більше, ніж ще наприкінці минулого року.