США Аннексия "для безопасности" – абсурд: стало ясно для чего Трампу на самом деле Гренландия
НОВОСТИ

Аннексия "для безопасности" – абсурд: стало ясно для чего Трампу на самом деле Гренландия

Дональд Трамп по-прежнему одержим идеей, обойти Китай

5 января 2026, 15:22
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил про желание и "необходимость" аннексии Гренландии. Дословно в переводе это звучало так: "Но нам Гренландия действительно нужна, безусловно. Она нужна нам для обороны". С точки зрения ракетного удара через Арктику – логично, но есть нюансы. Об этом рассказал соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич.

Аннексия "для безопасности" – абсурд: стало ясно для чего Трампу на самом деле Гренландия

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт говорит, что нюанс этот состоит в том, что между РФ и США на этом направлении лежат Канада и Дания – союзники Соединённых Штатов. В конце концов, в Гренландии есть американская военная база. Поэтому аннексия "для безопасности" – абсурд.

"Получается Трамп самодур? Я бы так не сказал. Напомню, что про Мадуро на начально этапе он отзывался как просто о "наркоторговце". А сегодня открыто говорит, что хочет получить ресурсы Венесуэлы. С Гренландией то же самое", – отметил эксперт.

По его мнению, речь исключительно в конкуренции с Китаем и желании Трампа контролировать мировые морские торговые пути. В такой логике становятся понятны угрозы в отношении Дании, конфронтация с Канадой и попытки заигрывать с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дания резко отреагировала на новые намёки со стороны США о возможной силовой аннексии автономного региона – Гренландии. Как сообщает Politico, в Копенгагене подобные сигналы расценивают как недопустимые угрозы территориальной целостности королевства.

Поводом для возмущения стали разговоры в Вашингтоне о том, что Гренландия якобы может оказаться "следующей целью" американских действий после молниеносной и вызывающей серьёзные вопросы с точки зрения международного права операции по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Также издание "Комментарии" сообщало – Венесуэла – только начало: Трамп пригрозил войной еще одной стране.




