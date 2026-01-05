Анексія "для безпеки" - абсурд: стало зрозуміло для чого Трампу насправді Гренландія

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив про бажання та "необхідність" анексії Гренландії. Дослівно у перекладі це звучало так: "Але нам Гренландія справді потрібна, безумовно. Вона потрібна нам для оборони". З погляду ракетного удару через Арктику логічно, але є нюанси. Про це розповів співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт каже, що цей нюанс полягає в тому, що між РФ і США на цьому напрямку лежать Канада і Данія – союзники Сполучених Штатів. Зрештою, у Гренландії є американська військова база. Тому анексія "для безпеки" — абсурд.

"Виходить Трамп самодур? Я б так не сказав. Нагадаю, що про Мадуро на початковому етапі він відгукувався як просто про "наркоторговця". А сьогодні щиро каже, що хоче отримати ресурси Венесуели. З Гренландією те саме", – зазначив експерт.

На його думку, йдеться виключно у конкуренції з Китаєм та бажанні Трампа контролювати світові морські торгові шляхи. У такій логіці стають зрозумілими погрози щодо Данії, конфронтація з Канадою та спроби загравати з Росією.

