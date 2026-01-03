Венесуэла – только начало: Трамп пригрозил войной еще одной стране

Президент США Дональд Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес Мексики и ее президента Клаудии Штейнбаум на фоне недавней американской операции в Венесуэле. Во время брифинга 3 января он обвинил мексиканские власти в неспособности контролировать ситуацию в стране и заявил, что Мексикой якобы фактически управляют наркокартели.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Трампа, у него "хорошие и дружеские отношения" с президентом Мексики, однако реальная власть, как он утверждает, находится не в руках официального руководства. Американский лидер заявил, что ранее предлагал Штейнбаум помощь США в ликвидации картелей, но, по его версии, получил отказ. Трамп утверждает, что мексиканский президент опасается преступных группировок и не готова пойти на жесткие меры.

Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты вынуждены реагировать, поскольку, по его словам, страна понесла колоссальные потери из-за наркотрафика. Трамп заявил, что от наркотиков, поступающих в США, погибли сотни тысяч американцев, и реальная цифра, по его оценке, достигает 300 тысяч человек. Основным каналом поставок он назвал южную границу США.

При этом президент США отметил, что наркотики попадают в страну не только из Мексики. Он также указал на Канаду, заявив, что часть запрещенных веществ поступает и оттуда, хотя основной поток, по его словам, все же идет через южное направление. Трамп подчеркнул, что ситуация требует решительных действий со стороны Вашингтона.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МИД России осудили вооруженную агрессию США против Венесуэлы 3 января и выразили глубокую обеспокоенность.

Также издание "Комментарии" сообщало – в столице Венесуэлы Каракасе утром субботы, 3 января, жители слышали взрывы и пролет самолетов, а также видели столбы дыма. Южная часть города, в том числе район вблизи крупной военной базы, осталась без электроснабжения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".



