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Apple закрывает магазины в Нью-Йорке: какая причина

Apple закрывает магазины в Нью-Йорке из-за роста количества случаев COVID-19

сегодня, 12:50
Автор:

Карина Ожерельева
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Компания Apple заявила в понедельник, 27 декабря, что закрыла все свои 12 магазинов в Нью-Йорке, поскольку в Соединенных Штатах возросло количество случаев заболевания коронавирусом Omicron. Об этом сообщает Reuters.

Apple закрывает магазины в Нью-Йорке: какая причина

Логотип Apple в фойе флагманского магазина Apple Store в Нью-Йорке - Reuters

По словам представителя Apple, клиенты смогут забирать онлайн-заказы в магазинах.

"Мы регулярно отслеживаем условия и будем корректировать как наши меры по здравоохранению, так и услуги магазинов, чтобы поддержать благополучие клиентов и сотрудников", – говорится в сообщении компании.

Ранее в этом месяце Apple заявила, что временно закрыла три магазина в Соединенных Штатах и Канаде из-за роста количества случаев COVID-19 и заражения сотрудников магазинов.

По той же причине, Apple также обязала всех своих клиентов и сотрудников носить маски в своих магазинах в США.

Ранее в этом месяце суд США постановил восстановить общенациональный мандат по вакцинации или тестированию COVID-19 для крупных компаний, охватывающий 80 миллионов американских работников. Противники этого шага обратились в Верховный суд, чтобы упразднить восстановление в должности.

Как сообщали ранее "Комментарии", в компании Apple готовится массовая забастовка и объявление бойкота продукции этого бренда. Митингующие призвали американцев не покупать продукцию Apple в канун Рождества как у онлайн, так и офлайн. Они собрались с работы раньше, чтобы побыть со своей семьей в канун Рождества. В самой же компании Apple на забастовку никак не реагируют и никаких комментариев на своих официальных страницах не дают.


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Источник: https://www.reuters.com/business/retail-consumer/apple-closes-new-york-city-stores-amid-rising-covid-cases-bloomberg-news-2021-12-27/
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