Армия США использовала тайное оружие во время вторжения в Венесуэлу: что о нем известно

США могли использовать "оружие будущего" во время военного вторжения в Венесуэлу и захвата местного лидера Николаса Мадуро. Считается, что американские военные использовали технологии направленной энергии против венесуэльской армии.

США использовали тайное оружие в Венесуэле. Фото из открытых источников

The New York Post со ссылкой на охранника, находившегося среди венесуэльских сил безопасности во время рейда с целью захвата Николаса Мадуро, пишет о применении США неизвестного оружия. По его словам, в какой-то момент все радарные системы неожиданно вышли из строя, а над позициями появились десятки дронов, вертолетов, которые доставили лишь около 20 американских военных.

"Мы были на страже, но внезапно все наши радарные системы выключились без всяких объяснений. Следующее, что мы увидели, это летающие над нашими позициями дроны. Мы не знали, как реагировать", — сказал венесуэльский военный, который отметил, что "они были технологически очень продвинуты. Они не были похожи ни на что, с чем мы боролись раньше. Нас было сотни, но у нас не было никакого шанса".

Свидетель указывает, что ключевым моментом стало применение неизвестного оружия. Он описывает его как определенное звуковое оружие, которое оказало серьезное влияние на солдат из Венесуэлы.

"В какой-то момент они что-то запустили. Я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри. У всех нас началось кровотечение из носа. Клянусь, я никогда не видел ничего подобного", — добавляет военный.

По его словам, после этого 20 американских военных без проблем "убили сотни из нас".

Источник в американской разведке предположил, что описанные симптомы соответствуют воздействию оружия направленной энергии, в том числе микроволновых систем. По этим данным, подобные разработки существуют десятилетиями и могут вызвать кровотечения, дезориентацию и временную недееспособность без применения традиционного огнестрельного оружия.

Белый дом официально не подтвердил использование таких технологий и не прокомментировал подлинность обнародованных свидетельств.

