Головна Новини Світ США Трамп готує нові удари: яку країну планує атакувати США
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп готує нові удари: яку країну планує атакувати США

Дональд Трамп отримав варіанти військових ударів по Ірану на тлі жорсткого придушення протестів.

11 січня 2026, 09:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість завдання нових військових ударів по Ірану у відповідь на жорстке придушення антиурядових протестів. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американських чиновників, обізнаних із внутрішніми обговореннями в адміністрації.

Трамп готує нові удари: яку країну планує атакувати США

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За словами американських високопосадовців, остаточного рішення поки не ухвалено, однак Трамп уже отримав кілька варіантів дій, включно з точковими ударами по невійськових об’єктах у Тегерані. Такий сценарій розглядається як відповідь на вбивства протестувальників, які вимагають глибоких політичних змін у країні.

Трамп неодноразово публічно погрожував Тегерану.

"Іран дивиться на свободу, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти!", — написав Трамп у соцмережі Truth Social 10 січня.

А за день до цього американський лідер заявляв перед журналістами, що Іран перебуває "у великій біді". За словами Трампа, "якщо вони почнуть вбивати людей, як раніше, ми втрутимемося".

На тлі напруження держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, обговоривши ситуацію в Ірані та регіоні загалом. Водночас у Вашингтоні визнають ризики, що будь-який удар може спровокувати відповідь Ірану та змінити громадську думку всередині країни на користь режиму.

Масові демонстрації в Ірані почалися наприкінці грудня через економічну кризу, але швидко переросли у ширший рух проти авторитарної влади. За даними правозахисників, під час розгону акцій загинули десятки людей. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що влада "не відступить" перед протестами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США пригрозили, що Трамп "вб'є" верховного лідера Ірану.

Також "Коментарі" писали, що Трамп наказав військовому командуванню США розробити план вторгнення у Гренландію.



Джерело: https://www.nytimes.com/2026/01/10/us/politics/trump-iran-strikes.html
