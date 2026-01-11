Армія США використала таємну зброю під час вторгнення у Венесуелу: що про неї відомо

США могли використати "зброю майбутнього" під час військового вторгнення у Венесуелу та захоплення місцевого лідера Ніколаса Мадуро. Вважається, що нібито американські військові використали технології спрямованої енергії проти венесуельської армії.

США використали таємну зброю у Венесуелі. Фото з відкритих джерел

The New York Post з посиланням на охоронця, який перебував серед венесуельських сил безпеки під час рейду з метою захоплення Ніколаса Мадуро, пише про застосування США невідомої зброї. За його словами, в якийсь момент всі радарні системи несподівано вийшли з ладу, а над позиціями з’явилися десятки дронів, гелікоптерів, які доставили лише близько 20 американських військових.

"Ми були на варті, але раптово всі наші радарні системи вимкнулися без жодних пояснень. Наступне, що ми побачили, це дрони, що літали над нашими позиціями. Ми не знали, як реагувати", — сказав венесуельський військовий, який зауважив, що "вони були технологічно дуже просунуті. Вони не були схожі ні на що, з чим ми боролися раніше. Нас було сотні, але в нас не було жодного шансу".

Свідок вказує, що ключовим моментом стало застосування невідомої зброї. Він описує її, як певну звукову зброю, яка мала серйозний вплив на солдатів з Венесуели.

"У якийсь момент вони щось запустили. Я не знаю, як це описати. Це було схоже на дуже інтенсивну звукову хвилю. Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини. У всіх нас почалася кровотеча з носа. Деякі блювали кров’ю. Ми падали на землю, не в змозі рухатися. Ми не мали жодної можливості конкурувати з їхніми технологіями, з їхньою зброєю. Клянусь, я ніколи не бачив нічого подібного", — додає військовий.

За його словами, після цього 20 американських військових без проблем "вбили сотні з нас".

Джерело в американській розвідці припустило, що описані симптоми відповідають впливу зброї спрямованої енергії, зокрема мікрохвильових систем. За цими даними, подібні розробки існують десятиліттями й можуть викликати кровотечі, дезорієнтацію та тимчасову недієздатність без застосування традиційної вогнепальної зброї.

Білий дім офіційно не підтвердив використання таких технологій і не прокоментував достовірність оприлюднених свідчень.

