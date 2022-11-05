Армия США отказывается от своего мощного оружия

Пентагон опубликовал новый отчет о будущем ядерного арсенала США. Из документа становится ясно, что самое мощное оружие США будет снято. Этим оружием является гравитационная бомба, которая в несколько десятков раз мощнее ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

Гравитационная бомба B83. Фото с октрытых источников

Отчет показывает, что гравитационная бомба B83, оснащенная термоядерной боеголовкой мощностью 1,2 мега тонны, исчезнет из арсенала США. Пентагон считает, что в настоящее время для США не нужно такое мощное оружие.

Несмотря на то, что США отказались от мощнейшей своей бомбы, ядерное оружие останется, ведь оно является элементом сдерживания больших армий. Пентагон разрабатывает современную баллистическую ракету Sentinel, которая должна обновить и заменить более старое ядерное оружие.

Соединенные Штаты двигаются в направлении более разумного оружия, например так называемого дальнобойного оружия, ядерной крылатой ракеты воздушного базирования, тогда как Китай и Россия больше сосредотачиваются на высокоманевренных ядерных гиперзвуковых ракетах, утверждает заместитель помощника министра обороны США Ричард Джонсон.

Гравитационная бомба B83 – это бомба весом около тонны, не имеющая точной системы наводки, ведь с ее мощностью это не нужно. Это оружие было разработано Пентагоном для уничтожения целей под землей, в частности, бункеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты ускорят доставку тактических ядерных ракет в Европу из-за постоянных угроз президента России Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о крупнейшей американской подлодке, которая прибыла в Европу. Субмарина снабжена ядерным вооружением.

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