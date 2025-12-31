Атака по резиденции Путина: Трамп удивил новой публикацией в соцсети

Президент США Дональд Трамп опубликовал новый пост в своей соцсети Truth Social по поводу российских заявлений о якобы атаке на резиденцию Владимира Путина.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома, ранее заступившийся за российского диктатора, на этот раз перепостил статью New York Post под заголовком "Брутальные заявления Путина о "нападениях" показывают, что именно Россия мешает миру".

В публикации издания говорится, что РФ пытается оправдать свое отклонение от мирного процесса, обвиняя Украину в якобы "атаке" на резиденцию Путина. По оценкам авторов статьи, ударов по резиденции возле Валдая, вероятно, никогда не было.

Издание пишет, что после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа появился осторожный оптимизм по поводу возможного завершения войны. Ведь Украина продемонстрировала готовность к компромиссам в рамках мирного плана. К тому же сам Трамп публично заявил, что конец войны ближе, чем когда-либо.

Тем временем Кремль в ответ на это избрал путь эскалации, заявив о фейковой "атаке" без доказательств.

В публикации также отмечается, что Россия подрывает международную стабильность, поддерживая, в частности, Иран, режим Мадуро в Венесуэле и сотрудничая с КНДР. По мнению авторов, Запад должен отвечать на это не уступками Путину, а ужесточением санкций против РФ и увеличением военной помощи Украине.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее американский президент Дональд Трамп прокомментировал информацию о якобы "нападении" Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина. По словам главы Белого дома, глава Кремля сам пожаловался ему на то, что Украина атаковала его резиденцию. Трамп заявил, что "это нехорошо" и "сейчас не время для таких действий".