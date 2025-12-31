«Атака» по резиденції Путіна: Трамп здивував новою публікацією у соцмережі

Президент США Дональд Трамп опублікував новий пост у своїй соцмережі Truth Social щодо російських заяв про нібито атаку на резиденцію Володимира Путіна.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Глава Білого дому, який раніше заступився за російського диктатора, цього разу перепостив статтю New York Post під заголовком "Брутальні заяви Путіна про "напади" показують, що саме Росія стоїть на заваді миру".

У публікації видання йдеться про те, що РФ намагається виправдати своє відхилення від мирного процесу, звинувачуючи Україну в нібито "атаці" на резиденцію Путіна. За оцінками авторів статті, ударів по резиденції біля Валдаю, ймовірно, ніколи не було.

Видання пише, що після зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа з’явився обережний оптимізм щодо можливого завершення війни. Адже Україна продемонструвала готовність до компромісів у межах мирного плану. До того ж сам Трамп публічно заявив, що кінець війни ближчий, ніж будь-коли.

Тим часом Кремль у відповідь на це обрав шлях ескалації, заявивши про фейкову "атаку" без жодних доказів.

У публікації також зазначається, що Росія підриває міжнародну стабільність, підтримуючи, зокрема, Іран, режим Мадуро у Венесуелі та співпрацюючи з КНДР. На думку авторів, Захід має відповідати на це не поступками Путіну, а посиленням санкцій проти РФ та збільшенням військової допомоги Україні.

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше американський президент Дональд Трамп прокоментував інформацію про нібито "напад" України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. За словами глави Білого дому, ватажок Кремля сам поскаржився йому на те, що Україна атакувала його резиденцію. Трамп заявив, що "це недобре" і "зараз не час для таких дій".