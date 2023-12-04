Атаки на американский военный корабль и другие суда в Красном море: в США рассказали подробности

По информации должностных лиц Соединенных Штатов Америки в южной части Красному морю подверглись четырем нападениям несколько коммерческих судов. Как заявило Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов, указанные три судна связаны с 14 государствами.

Американский корабль USS CARNEY (фото из открытых источников)

Приблизительно в 9:15 по времени Саны команда эсминца класса USS CARNEY обнаружила противокорабельную баллистическую ракету, выпущенную из контролируемых хуте районов Йемена по грузовому судну UNITY EXPLORER, ракета упала почти рядом с ним.

Приблизительно в 12:00 на американском эсминце CARNEY был обнаружен и сбит беспилотник, запущенный с территории Йемена. "На данный момент мы не можем оценить, был ли Карни целью БПЛА. Американское судно не получило повреждений, персонал не пострадал", — говорится в сообщении.

Приблизительно в 12:35 экипаж судна UNITY EXPLORER сообщил, что по нему выпущена ракета. Позже на эсминце обнаружили еще один приближающийся дрон, уничтоживший его. Суда не пострадали, но одно из них получило незначительные повреждения от ракетного удара.

Как информируют далее, в 15:30 судно NUMBER 9 было поражено ракетой. Экипаж принадлежащего и управляемого Бермудскими островами и Великобританией балкера проинформировал о повреждениях, пострадавших нет.

"Эти нападения представляют прямую угрозу международной торговле и безопасности на море. У нас также есть все основания полагать, что эти нападения, хотя и совершенные хуты в Йемене, полностью поддерживаются Ираном. Соединенные Штаты рассмотрят все необходимые ответные меры в полной координации со своими международными союзниками и партнерами", — отмечают представители командования США.

СМИ со ссылкой на Министерство обороны Штатов сообщало, что в Красном море совершили нападение на американский военный корабль и несколько коммерческих судов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что китайский корабль чуть не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе.







