Атаки Украины по РФ станут более мощными и точными: какое решение принято в США

Разведывательная поддержка США в нанесении ударов по российским целям сделает украинские атаки более точными и мощными. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, с помощью американской разведки эти атаки станут более мощными и точными. К тому же, пишет WSJ, такая поддержка США является молчаливым отклонением мнения тех представителей администрации, которые опасаются, что любая такая помощь приведет к опасной эскалации, которая может раздражать Путина.

Однако ключевой вопрос заключается в том, введет ли Дональд Трамп ограничения на применение новых боеприпасов Extended Range Attack Munition, которые скоро поступят в Украину. Эти более дешевые боеприпасы дадут Украине возможность наносить удары на большие расстояния, отмечает WSJ.

При этом даже в хорошие дни политика Трампа в отношении Украины является беспорядочной, обращают внимание авторы материала.

Журналисты считают, что Дональд Трамп по-прежнему не готов к жестким мерам в отношении Владимира Путина, и возникает вопрос, не предназначены ли утечки информации на этой неделе для того, чтобы отразить критику в его адрес за то, что он не делает того, что действительно должен: вводить санкции против покупателей российской нефти и самого Путина, конфисковывать российские активы, замороженные на зарубежных счетах, расширять арсенал дальнобойного оружия Украины, включая крылатые ракеты "Томагавк".

