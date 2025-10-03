logo

Трамп сделал неожиданное заявление: за кого готовы воевать США
Трамп сделал неожиданное заявление: за кого готовы воевать США

На фоне напряженности на Ближнем Востоке и недавнего израильского авиаудара по столице Катара - Дохе Трамп принял неординарное решение

3 октября 2025, 07:08 comments1323
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катара, пообещав дипломатическую, экономическую и военную поддержку союзнику после недавнего израильского авиаудара по Дохе. Об этом говорится в указе Трампа, который опубликован сайте Белого дома.

Трамп сделал неожиданное заявление: за кого готовы воевать США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Данным указом американский лидер обязал Соединенные Штаты защищать Катар в случае нападения. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома. Это решение принято на фоне напряженности на Ближнем Востоке и недавнего израильского авиаудара по столице Катара — Дохе.

Согласно указу, любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара США будут рассматривать как угрозу собственной безопасности.

В случае такого нападения Соединенные Штаты Америки будут принимать все законные и соответствующие меры — дипломатические, экономические и, при необходимости, военные — для защиты интересов", — говорится в тексте документа.

Как проинформировали в администрации Белого дома, 1 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Подробности не разглашаются, однако катарская сторона отметила, что обсуждались усилия Дохи по установлению перемирия между Израилем и ХАМАС.

Министерство иностранных дел Катара приветствовало подписание указа, назвав его "важным шагом в укреплении оборонного партнерства двух стран". Правительство подчеркнуло, что решение Вашингтона усилит сотрудничество в сфере безопасности и дипломатии.

Подписание указа произошло на фоне роста напряженности: в начале сентября Израиль нанес авиаудар по столице Катара. По данным армии Израиля, это была совместная операция с Шин Бет, направленная против высшего руководства ХАМАС.

Официально о нанесении удара именно по Катару в заявлении Израиля речь не шла, однако факт атаки Дохи вызвал широкий международный резонанс.

Стоит отметить, Катар имеет ключевое значение для американского военного присутствия в регионе. Именно здесь, на авиабазе Аль-Удейд, расположена передовая оперативная база Центрального командования США — одна из крупнейших американских баз за пределами страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп до последнего не хотел идти на этот шаг: что происходит в США.




Источник: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/09/assuring-the-security-of-the-state-of-qatar/
