Атаки України по РФ стануть потужнішими і точнішими: яке рішення ухвалено в США

Розвідувальна підтримка США у завданні ударів по російським цілям зробить українські атаки більш точними та потужними. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, за допомогою американської розвідки ці атаки стануть потужнішими та точнішими. До того ж, пише WSJ, така підтримка США є мовчазним відхиленням думки тих представників адміністрації, які побоюються, що будь-яка допомога приведе до небезпечної ескалації, яка може дратувати Путіна.

Однак ключове питання полягає в тому, чи Дональд Трамп запровадить обмеження на застосування нових боєприпасів Extended Range Attack Munition, які незабаром надійдуть в Україну. Ці дешевші боєприпаси дадуть Україні можливість завдавати ударів на великі відстані, зазначає WSJ.

При цьому навіть у добрі дні політика Трампа щодо України є безладною, наголошують автори матеріалу.

Журналісти вважають, що Дональд Трамп, як і раніше, не готовий до жорстких заходів щодо Путіна, і постає питання, чи не призначені витоки інформації цього тижня для того, щоб відбити критику на його адресу за те, що він не робить того, що справді має робити: запроваджувати санкції проти покупців російської нафти та самого Путіна; конфісковувати російські активи, заморожені на зарубіжних рахунках; розширювати арсенал далекобійної зброї України, включно з крилатими ракетами "Томагавк".

