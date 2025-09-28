Барак Обама раскритиковал Трампа в жестоко откровенном ответе

Бывший президент США Барак Обама публично подверг критике Дональда Трампа после его заявлений о возможной связи между приемом препарата тайленол (парацетамол) во время беременности и аутизмом у детей.

Обама критикует Трампа. Фото из открытых источников

22 сентября Трамп заявил, что женщинам следует ограничить употребление тайленола во время беременности "за исключением случаев медицинской необходимости". По словам президента США, лучше "перетерпеть", чем принимать этот препарат.

Слова Трампа вызвали волну критики среди медицинских экспертов, а Всемирная организация здравоохранения четко заявила, что нет убедительных научных доказательств, подтверждающих связь аутизма и приема тайленола.

На резонансные слова Трампа также отреагировал Барак Обама.

"Мы видим, как мой преемник в Овальном кабинете делает широкие заявления относительно препаратов и аутизма, которые постоянно опровергаются. Степень, к которой это подрывает общественное здоровье, может нанести вред беременным женщинам и создает тревогу у родителей, воспитывающих детей с аутизмом… Все это насилие против правды", — сказал Обама.

Обама добавил, что подобные заявления Трампа не только вводят общество в заблуждение, но и могут иметь реальные последствия для здоровья людей, которые из-за страха откажутся от безопасных лекарств.

Тайленол (Tylenol) – торговое название препарата, действующим веществом которого является парацетамол. В Украине это средство широко известно именно под этим названием. Он применяется для снижения температуры и обезболивания и входит в список наиболее распространенных лекарств в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Барак Обама сделал тревожное предупреждение по поводу будущего США из-за Трампа.

Также "Комментарии" писали, стало известно о чем говорили Мелания и Трамп во время "ссоры" в вертолете.