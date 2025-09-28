logo_ukra

Стало відомо, про що говорили Меланія і Трамп під час "сварки" в гелікоптері

Відео з "сваркою" Дональда та Меланії Трамп викликало резонанс. Експерти зчитали їхні слова та пояснили, що насправді означає цей курйозний випадок.

28 вересня 2025, 16:45
Автор:
Slava Kot

Нещодавнє відео з борту президентського вертольота Marine One викликало жваві обговорення у ЗМІ та соцмережах. На кадрах видно, як Дональд Трамп вказує пальцем на свою дружину, тоді як Меланія хитає головою. Це породило припущення про чергову "сварку" в президентському подружжі. Проте експерти з читання по губах запевняють, що насправді йшлося зовсім про інше.

Стало відомо, про що говорили Меланія і Трамп під час "сварки" в гелікоптері

Меланія та Дональд Трамп у гелікоптері. Фото з відкритих джерел

Інцидент між Меланією та Дональдом Трампом стався після Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Як повідомив судовий експерт Джеремі Фрімен, який прочитав слова Меланії і Трампа, розмова президентського подружжя не мала конфліктного характеру. За його словами, Трамп обговорював курйоз із несправним ескалатором, який стався під час саміту.

"Це було неймовірно. Як таке можна було зробити?" — сказав Трамп, а Меланія відповіла: "Дональде, подивися на мене".

Інша експертка з читання по губах Нікола Гіклінг, також підтвердила, що між президентським подружжям не було сварки. За її словами, Трамп намагався захистити дружину.

"Я не можу їм пробачити, вони намагалися завдати тобі болю. Їм кінець. Ми повинні кинути їм виклик", — сказав Трамп.

Ці свідчення дещо змінюють сприйняття відео, яке стало вірусним. Адже користувачі мережі одразу інтерпретували жести Трампа як знак роздратування та обурення у бік Меланії. Натомість експерти пояснюють, що емоційні рухи руками були частиною розмови про конфуз на заході в ООН, зокрема з ескалатором і телесуфлером. Сам Трамп курйозний випадок назвав "справжньою ганьбою" ООН.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що експертка з мови тіла пояснила, що сталося в гелікоптері між Меланією та Трампом.

Також "Коментарі" писали, що Меланія показала свій характер Трампу. Президент опинився у незручному становищі.



