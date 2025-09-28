Барак Обама розкритикував Трампа у жорстоко відвертій відповіді

Колишній президент США Барак Обама публічно розкритикував Дональда Трампа після його заяв про можливий зв’язок між прийомом препарату тайленол (парацетамол) під час вагітності та аутизмом у дітей.

Обама критикує Трампа. Фото з відкритих джерел

22 вересня Трамп заявив, що жінкам варто обмежити вживання тайленолу під час вагітності "за винятком випадків медичної необхідності". За словами президента США, краще "перетерпіти", ніж приймати цей препарат.

Слова Трампа викликали хвилю критики серед медичних експертів, а Всесвітня організація охорони здоров’я чітко заявила, що наразі немає переконливих наукових доказів, які підтверджують зв’язок аутизму та прийому тайленолу.

На резонансні слова Трампа також відреагував Барак Обама.

"Ми бачимо, як мій наступник в Овальному кабінеті робить широкі заяви щодо препаратів та аутизму, які постійно спростовуються. Ступінь, до якого це підриває громадське здоров’я, може завдати шкоди вагітним жінкам і створює тривогу у батьків, які виховують дітей з аутизмом… Все це насильство проти правди", — сказав Обама.

Обама додав, що подібні заяви Трампа не тільки вводять суспільство в оману, але й можуть мати реальні наслідки для здоров’я людей, які через страх відмовляться від безпечних ліків.

Тайленол (Tylenol) — торгова назва препарату, діючою речовиною якого є парацетамол. В Україні цей засіб широко відомий саме під цією назвою. Він застосовується для зниження температури та знеболення і входить до переліку найбільш розповсюджених ліків у світі.

