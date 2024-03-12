Бавовны будет больше. В пакет помощи от США войдет «оружие мечты» для Украины

По информации издания, стоимость пакета, который должны предоставить США Украине, составит 300 млн долларов. Его профинансируют из 4 млрд долларов из бюджета Пентагона. Этот пакет позволит передать Вооруженным силам Украины оружие, но без гарантий его замещения.

Ракеты ATACMS

По информации издания, в новый пакет помощи войдут ракеты ATACMS дальностью до 160 километров. Пентагон также предоставит ВСУ дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц, а также управляемые реактивные снаряды GMLRS.

Politico со ссылкой на свои источники в Пентагоне подчеркивает, что этот пакет помощи является временным решением проблем, которые сложились и никоим образом не альтернативным путем для предоставления Украине дополнительной помощи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с зимы прошлого года в Конгрессе США не могут принять решение о выделении помощи Украине. Вместе с тем известно, что республиканцы делают все для того, чтобы заблокировать выделение денег для Украины. К подобным действиям своих соратников призвал бывший президент США Дональд Трамп. При этом Трамп вроде бы считает, что Киеву нужно перестать давать деньги, и тогда война в стране прекратится.

При этом эксперты полагают, что помощь Украине стала заложницей предвыборной гонки в США. Республиканцам не выгодно голосовать за инициативу президента Джо Байдена, чтобы не давать ему электоральных баллов.

Кроме того, известно, что Украина давно просила США предоставить ракеты ATACMS большей дальностью. В начале года Дэниел Райс заявил, что США планируют утилизировать значительные запасы ракет ATACMS. Причиной этого Райс назвал истечение срока годности у дальнобойных ракет.





