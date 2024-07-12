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Байден дал новое обещание Украине

Президент США заверил, что Украина точно не останется без поддержки

сегодня, 09:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден подтвердил свои намерения продолжать политику Соединенных Штатов относительно глобального лидерства в вопросе поддержки Украины и усиления НАТО, подчеркнув, что это является вопросом национальной безопасности США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление американский лидер сделал на итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне, пишет "Укринформ".  

Байден дал новое обещание Украине

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Я не оставлю Украину. Я сохраню НАТО сильным (альянсом — ред.). Это именно то, что мы сделали, и это именно то, что мы продолжим делать", – высказался глава Белого дома.

Он отметил, что будущее политики Соединенных Штатов зависит от американского народа, который должен сделать свой выбор в ноябре.

При этом Джо Байден подчеркнул, что от выбора американцев зависит не только то, что будет происходит дальше в их стране, но и во всем мире.  

"Это гораздо больше, чем политический вопрос: это вопрос национальной безопасности", – высказал американский президент. 

Он добавил, что речь идет не о его политической кампании, а о следующих десятилетиях. 

В этом контексте Джо Байден напомнил, как его предшественник, Дональд Трамп отказывался от обязательств по статье 5 Североатлантического договора, которая считается основой коллективной безопасности. Кроме того, Трамп называл российского диктатора Путина "гением", напомнил Байден.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что пока не готов к прямому взаимодействию с российским диктатором Владимиром Путиным.




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