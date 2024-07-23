Байден делегировал свои полномочия по Украине

Президент США Джо Байден решил делегировать часть своих полномочий по отношению к Украине министру финансов США Джанет Йеллен и госсекретарю США Энтони Блинкену. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Белого дома.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Пресс-служба Белого дома опубликовала меморандум о делегировании определенных функций и полномочий президента США Джо Байдена по закону о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев.

Согласно этому документу, министр финансов Джанет Еллен будет отвечать за финансовые аспекты реализации помощи Украине. Дипломатическими и стратегическими вопросами Украины будет заниматься государственный секретарь Энтони Блинкен.

В заявлении также указано, что делегированные Байденом полномочия будут применяться к любому будущему законодательству подобного характера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден объявил о прекращении своей предвыборной кампании. Американский лидер заявил, что сосредоточится на работе президента до конца срока. Мировые лидеры отреагировали на заявление Байдена и выразили ему слова уважения через шаг, на который он пошел. Также прокомментировал снятие кандидатуры Байдена президент Украины Владимир Зеленский. Впоследствии стало известно, кто может заменить Байдена и сразиться с Трампом за пост президента США.

Также "Комментарии" писали о том, что президентский врач раскрыл подробности о состоянии здоровья Джо Байдена. По его словам 81-летний президент имеет некоторые жалобы из-за коронавируса, однако большинство показателей здоровья абсолютно нормальны.