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Байден должен сняться с выборов: в Палате представителей сделали предупреждение президенту

В Демократической партии опасаются поражения на выборах, если Байден откажется снимать свою кандидатуру

сегодня, 09:55
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Кравцев Сергей

Лидер меньшинства Палаты представителей в Сенате Хаким Джеффрис и лидер большинства Чарльз Шумер призвали президента США Джо Байдена не ставить под угрозу способность Демократической партии выиграть выборы в Конгресс. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Байден должен сняться с выборов: в Палате представителей сделали предупреждение президенту

Джо Байден. Фото: из открытых источников

СМИ ссылаясь на собеседников отмечает, что лидеры большинства и меньшинства Палаты сказали Джо Байдену о правильном шаге – сняться с выборов во время частной встречи.

В частности, журналисты информируют, что разговор у Байдена и Джеффриса состоялся 11 июля, а с Шумером — 13 июля.

Отмечается, что во время разговоров лидеры Конгресса обсудили с действующим американским президентом беспокойство, что его дальнейшее участие в гонке облегчит Республиканской партии шансы на получение большинства в обеих палатах на выборах.

Также издание отметило, что еще один человек из близкого окружения Байдена прямо сказал президенту о необходимости снять свою кандидатуру, подчеркнув, что это единственный способ сохранить его политическое наследие и спасти страну от нового срока республиканца Дональда Трампа.

В то же время, Байден ответил, что он категорически не согласен с таким мнением, поскольку считает себя лучшим кандидатом, чтобы победить Трампа.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс сообщил, что Байден сказал Шумеру и Джеффрису на их личных встречах, что он останется в избирательной гонке.

После встреч лидеры Демократической партии обнародовали краткие заявления, признав лишь факт их проведения, однако не сообщили об их содержании.

Напомним, почти две трети демократов считают, что действующий президент США должен сняться с выборов президента и выдвинуть другого кандидата. Об этом свидетельствует опрос Центра исследований общественных отношений AP-NORC.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2024/07/17/jeffries-schumer-biden-hurting-democrats/
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