Демократы хватаются за голову: что показала свежая социология

Альтернативные кандидаты в президенты от Демократической партии, в том числе вице-президент Камала Харрис, имеют лучшие рейтинги, чем президент Джо Байден, среди избирателей в семи ключевых штатах, которые традиционно определяют результаты выборов. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты закрытого опроса демократов от BlueLabs Analytics, о которых стало известно рейтинговому изданию "Politico".

Выборы в США. Фото: из открытых источников

Отмечается, что опрос на основе интервью с более 15 тысяч избирателей в семи ключевых штатах свидетельствует, что альтернативные кандидаты от Демократической партии опережают президента Байдена в среднем на три пункта.

Практически каждый из кандидатов показывает лучшие результаты, чем Байден, в том числе и вице-президент Камала Харрис. Последняя, впрочем, отстает от среднего показателя других альтернативных кандидатов.

Эти данные доказывают, что лучшие шансы победить Трампа будет иметь новый кандидат от демократов, а не Джо Байден.

Потенциальными кандидатами с наибольшей поддержкой являются сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Мэриленда Уэс Мур, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Мичигана Гретчен Уитмер. Все четверо опередили Байдена примерно на 5 пунктов в ключевых штатах.

В материале говорится, что эти данные подтверждают взгляды некоторых стратегов, что слепое объединение демократов вокруг Харрис было бы такой же большой ошибкой, как и слепая поддержка переизбрания Байдена. Почти вдвое больше избирателей считают, что делегаты должны номинировать лучшего кандидата, а не выбирать следующего в очереди.

Сомнения о целесообразности баллотирования Байдена на второй срок начали нарастать после его теледебатов с Дональдом Трампом на CNN.

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