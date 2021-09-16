Байден эпично оконфузился, забыв имя премьер-министра Австралии

Президент США Джо Байден сильно оконфузился на важном мероприятии. Американский лидер забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона на мероприятии, которое посвятили официальному объявлению о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. Об этом сообщает The Australian.

Байден, фото с открытых источников

На встрече также присутствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, к нему Байден обратился по имени, віражаяч свою благодарность. А когда забыл имя Скотта Моррисона, не растерялся в сложной ситуации.



"Спасибо, Борис. И я хочу поблагодарить вот этого парня снизу. Спасибо большое, друг. Я ценю это, господин премьер-министр", — сказал Байден на встрече.

Американский лидер назвал премьер-министра Австралии просто парнем снизу.

Напомним, Джо Байден заявил, что атака на позиции боевиков террористической организации ИГИЛ — не последняя. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Ранее сообщалось, что США нанесли удар по "Исламскому государству" в восточной части Афганистана после атаки на аэропорт Кабула, в результате которой погибли 13 американских военных и десятки афганцев.

Читайте также на "Комментариях" - Зеленский предложил Байдену конкретный и поэтапный план экономической трансформации Украины.

Кроме того, дипломат заявил, что общее заявление Байдена и Зеленского отнесло в прошлое и ТКГ, и "Нормандский формат". По его словам, на сегодня Украине остается сделать мужественный, но очень правильный шаг, который звучал бы так – Украина не готова сегодня к выполнению требований Москвы.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!