Байден эпично оконфузился, забыв имя премьер-министра Австралии

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Хмільовська Інна
Президент США Джо Байден сильно оконфузился на важном мероприятии. Американский лидер забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона на мероприятии, которое посвятили официальному объявлению о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. Об этом сообщает The Australian.
Байден, фото с открытых источников
На встрече также присутствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, к нему Байден обратился по имени, віражаяч свою благодарность. А когда забыл имя Скотта Моррисона, не растерялся в сложной ситуации.
Американский лидер назвал
Напомним, Джо Байден заявил, что атака на позиции боевиков террористической организации ИГИЛ — не последняя. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Ранее сообщалось, что США нанесли удар по "Исламскому государству" в восточной части Афганистана после атаки на аэропорт Кабула, в результате которой погибли 13 американских военных и десятки афганцев.
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Кроме того, дипломат заявил, что общее заявление Байдена и Зеленского отнесло в прошлое и ТКГ, и "Нормандский формат". По его словам, на сегодня Украине остается сделать мужественный, но очень правильный шаг, который звучал бы так – Украина не готова сегодня к выполнению требований Москвы.
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