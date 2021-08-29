logo
Русский Українська

BTC/USD

48431.06

ETH/USD

3202.42

LTC/USD

176.90

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Байден прокомментировал атаку на боевиков ИГИЛ
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден прокомментировал атаку на боевиков ИГИЛ

В Министерстве обороны США подтвердили, что ликвидировали "две важные цели" среди боевиков

сегодня, 14:42
Автор:

Ольга Чародий

Президент США Джо Байден заявил, что атака на позиции боевиков террористической организации ИГИЛ — не последняя. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Несколько часов назад сообщалось, что США нанесли удар по Исламскому государству в восточной части Афганистана после атаки на аэропорт Кабула, в результате которой погибли 13 американских военных и десятки афганцев.

Байден прокомментировал атаку на боевиков ИГИЛ

Джо Байден (фото из открытых источников)

В Министерстве обороны США подтвердили, что ликвидировали "две важные цели" среди боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). В результате атаки со стороны США погибли "организатор" и "оператор" теракта в районе аэропорта Кабула. Еще один человек получил ранения. Президент США сказал, что ему известно о результате удара по боевикам ИГИЛ.

"Я говорил, что мы найдем ответственных за теракт против наших военных и мирных жителей ... Этот удар не был последним. Мы найдем любого, причастного к теракту и заставим его заплатить. Если кто-то будет пытаться помешать США или атаковать наши войска — мы ответим. Это несомненно", — заявил Байден.

В четверг, 26 августа, вблизи международного аэропорта Кабула (Афганистан) произошел взрыв. Он раздался спустя несколько часов после того, как военные США предупредили о неизбежной террористическую угрозу.

Напомним, в Нигерии боевики группировки, связанной с "Исламским государством" (ИГИЛ) напали на военную базу и центр гуманитарной помощи ООН, в результате в осаде оказались 25 сотрудников организации. По предварительной  информации, боевики полностью сожгли гуманитарный центр ООН. "Террористы начали одновременные атаки на военную базу и гуманитарный центр ООН. Гуманитарный центр был полностью сожжен боевиками, но пока никто не пострадал", – рассказал военный источник издания. По его словам  более 20 сотрудников центра ООН укрываются в убежище, которое сейчас под 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/08/28/statement-by-president-joe-biden-on-the-evacuation-mission-in-kabul/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ