Байден прокомментировал атаку на боевиков ИГИЛ

Президент США Джо Байден заявил, что атака на позиции боевиков террористической организации ИГИЛ — не последняя. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Несколько часов назад сообщалось, что США нанесли удар по Исламскому государству в восточной части Афганистана после атаки на аэропорт Кабула, в результате которой погибли 13 американских военных и десятки афганцев.

Джо Байден (фото из открытых источников)

В Министерстве обороны США подтвердили, что ликвидировали "две важные цели" среди боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). В результате атаки со стороны США погибли "организатор" и "оператор" теракта в районе аэропорта Кабула. Еще один человек получил ранения. Президент США сказал, что ему известно о результате удара по боевикам ИГИЛ.

"Я говорил, что мы найдем ответственных за теракт против наших военных и мирных жителей ... Этот удар не был последним. Мы найдем любого, причастного к теракту и заставим его заплатить. Если кто-то будет пытаться помешать США или атаковать наши войска — мы ответим. Это несомненно", — заявил Байден.

В четверг, 26 августа, вблизи международного аэропорта Кабула (Афганистан) произошел взрыв. Он раздался спустя несколько часов после того, как военные США предупредили о неизбежной террористическую угрозу.

Напомним, в Нигерии боевики группировки, связанной с "Исламским государством" (ИГИЛ) напали на военную базу и центр гуманитарной помощи ООН, в результате в осаде оказались 25 сотрудников организации. По предварительной информации, боевики полностью сожгли гуманитарный центр ООН. "Террористы начали одновременные атаки на военную базу и гуманитарный центр ООН. Гуманитарный центр был полностью сожжен боевиками, но пока никто не пострадал", – рассказал военный источник издания. По его словам более 20 сотрудников центра ООН укрываются в убежище, которое сейчас под

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