Байден прокомментировал атаку на боевиков ИГИЛ

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Ольга Чародий
Президент США Джо Байден заявил, что атака на позиции
боевиков террористической организации ИГИЛ — не последняя. Об этом говорится в
сообщении Белого дома. Несколько часов назад сообщалось, что США нанесли удар
по Исламскому государству в восточной части Афганистана после атаки на аэропорт
Кабула, в результате которой погибли 13 американских военных и десятки
афганцев.
Джо Байден (фото из открытых источников)
В Министерстве обороны США подтвердили, что ликвидировали
"две важные цели" среди боевиков террористической организации "Исламское
государство" (ИГИЛ). В результате атаки со стороны США погибли
"организатор" и "оператор" теракта в районе аэропорта
Кабула. Еще один человек получил ранения. Президент США сказал, что ему
известно о результате удара по боевикам ИГИЛ.
В четверг, 26 августа, вблизи международного аэропорта Кабула (Афганистан) произошел взрыв. Он раздался спустя несколько часов после того, как военные США предупредили о неизбежной террористическую угрозу.
Напомним, в Нигерии боевики группировки, связанной с "Исламским государством" (ИГИЛ) напали на военную базу и центр гуманитарной помощи ООН, в результате в осаде оказались 25 сотрудников организации. По предварительной информации, боевики полностью сожгли гуманитарный центр ООН. "Террористы начали одновременные атаки на военную базу и гуманитарный центр ООН. Гуманитарный центр был полностью сожжен боевиками, но пока никто не пострадал", – рассказал военный источник издания. По его словам более 20 сотрудников центра ООН укрываются в убежище, которое сейчас под
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